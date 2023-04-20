Депутаты Омского горсовета поведали Виталию Хоценко о масштабном проекте времен Буркова

Фото: Елена Урманова

Во вторник, 17 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел встречу с депутатами горсовета. Как сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на Алексея Провозина, основной темой обсуждения стало увеличение финансирования для наведения порядка в городе.

Не остался в стороне и масштабный проект времен Александра Буркова — самая большая набережная в Евразии. Деталей обсуждения этого вопроса изданию Провозин не рассказал.

Отметим, экс-губернатор обещал сделать набережную Иртыша самой длинной в Евразии. Возможно, его планы когда-нибудь кто-нибудь реализует.

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