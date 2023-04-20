В Омске муниципальные перевозчики страдают от нехватки водителей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец заявил в интервью NGS55.ru о нехватке водителей в муниципальных пассажирских предприятиях.

Самая сложная ситуация, по словам чиновника, с водителями автобусов: не хватает 288 человек.

— Если прямо в цифрах говорить: в штате водителей трамваев должно быть 172 человека, но по факту на сегодняшний день работает 151 человек. Не хватает 21 водителя. По водителям троллейбусов: в штате должно быть 318 человек, но работает 252. Не хватает 66 человек. По водителям автобусов, к сожалению, ситуация еще более серьезная. Из 997 водителей, которые должны быть, на сегодня работают 769 человек, — цитирует Кормильца издание.

Как утверждает глава дептранса, ситуация с кондукторами чуть лучше благодаря валидаторам, которые начали появляться в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев с сентября 2022 года. Если в цифрах, то муниципалам на данный момент не хватает 219 кондукторов.

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