В Омской области к выходным потеплеет до +17 и пойдут дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омскую область к выходным придут дожди и потепление до +17 градусов. Об этом сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня, 20 апреля, воздух прогреется до +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 10 метров в секунду.

В пятницу, 21 апреля, ночью ожидается 0...-5 градусов. При прояснении будет еще холоднее — до 10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +15 градусов, местами возможен небольшой дождь. Ветер южный. Его скорость составит от 4 до 11 метров в секунду. В отдельных районах Омской области порывы до 15 метров в секунду.

В субботу, 22 апреля, погода в Омске и области существенно не изменится. В ночные часы от -3 до +2 градусов. Днем потеплеет до +12...+17 градусов. В течение суток на территории региона ожидаются дожди. Ветер южный, юго-восточный со скорость от 4 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

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