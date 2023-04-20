Уроженец Омска Василий Пугаев стал Барабинским транспортным прокурором

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уроженец Омска Василий Пугаев был назначен на должность Барабинского транспортного прокурора. В надзорном ведомстве омич работает с 2010 года.

— Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя прокурора района прокуратуры Омской области, помощника и старшего помощника Омского транспортного прокурора, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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