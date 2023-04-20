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НовостиПолитика20 апреля 2023 1:56

В Омск 22 апреля может приехать секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

По версии СМИ, Турчак встретится с Виталием Хоценко и Сергеем Шелестом
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: er.ru

Фото: er.ru

В субботу, 22 апреля, в Омск с рабочим визитом прибудет секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

По версии издания, в этот день с Турчаком встретятся мэр Омска Сергей Шелест и врио губернатора Виталий Хоценко. Это так или иначе скорректирует планы первых лиц региона. Так, Сергей Шелест может отказать от ставшего традиционным посещения стройплощадок. Отметим, на прошлой неделе градоначальник посетил стройки важных объектов в пятницу, а не в субботу. Это произошло из проведения общегородского субботника.

Напомним, на этой неделе Андрей Турчак посетил Алтайский край.

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