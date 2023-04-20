В Омск 22 апреля может приехать секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Фото: er.ru

В субботу, 22 апреля, в Омск с рабочим визитом прибудет секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

По версии издания, в этот день с Турчаком встретятся мэр Омска Сергей Шелест и врио губернатора Виталий Хоценко. Это так или иначе скорректирует планы первых лиц региона. Так, Сергей Шелест может отказать от ставшего традиционным посещения стройплощадок. Отметим, на прошлой неделе градоначальник посетил стройки важных объектов в пятницу, а не в субботу. Это произошло из проведения общегородского субботника.

Напомним, на этой неделе Андрей Турчак посетил Алтайский край.

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