Доля отчисляемой МУПами прибыли в городской бюджет выросла до 55%

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 19 апреля, прошло очередное заседание Омского городского Совета. По его итогу депутаты приняли решение увеличить долю отчисляемой в городской бюджет прибыли муниципальных предприятий (МУП) с 30% до 55%.

- Ранее часть прибыли предприятий, подлежащей зачислению в бюджет, была установлена в размере 30%. Но в связи с тем, что бюджет сформирован с предельным уровнем дефицита, предлагается увеличить часть прибыли до 55%. Таким образом, поступления от деятельности предприятий достигнут 104 млн рублей, - отметил председатель омского горсовета Владимир Корбут.

Эта мера должна увеличить объем поступлений денежных средств в городскую казну и снизить дефицит бюджета.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru