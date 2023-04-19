В Омске может появиться торговый дом киргизской продукции

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске планируют открыть дом киргизской продукции. Предложение поступило от киргизской стороны во время встречи омской делегации с мэром киргизского города Ош Бакытбеком Жетигеновым. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ушаков в своем телеграм-канале.

- Предложение хорошее. Позволит увеличить количество поставок фруктов из Ошской области в наш регион напрямую. В Киргизии уже собирают ранние урожаи. Пока у нас сошел снег, здесь уже первая клубника отправилась на прилавки. Будем работать над тем, чтобы также оперативно она попадала на омский рынок, - отметил Дмитрий Ушаков.

В рамках торгово-экономического сотрудничества Омская область, в свою очередь, готова поставлять сельхозтехнику и мясомолочную продукцию.

Правительства киргизского города Оша и Омской области планируют развивать сотрудничество также в социальной и гуманитарных сферах. Этому способствует и территориальная близость.

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