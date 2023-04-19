В Омске до сих пор не нашли подрядчика для капремонта проблемной гимназии №88

Фото: пресс-центр администрации Омска

Для капитального ремонта омской гимназии №88 так и не нашли подрядчика. Об этом сообщили в омском департаменте строительства. Назначенный на сегодня аукцион вынуждены были признать несостоявшимся, так как на участие в нем не было подано ни одной заявки.

Гимназии требуется капитальный ремонт. Здание признано аварийным в 2020 году. На ремонтные работы мэрия готова потратить 163,4 млн рублей.

Напомним, что в январе ремонтные работы были приостановлены в связи с угрозой обрушения здания. Об этом Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале. Контракт с предыдущим подрядчиком ООО СПК «АртСервис» был расторгнут в марте.

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