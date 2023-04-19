Омичей в Родительский день довезут на автобусах до городских кладбищ

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, и Родительский день, 25 апреля, для омичей запустят специальные автобусы до городских кладбищ.

Как рассказали в департаменте транспорта, в эти выходные на 10 маршрутах будут работать 23 автобуса среднего и большого класса. Омичи смогут добраться до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ и обратно.

В Родительский день, 25 апреля, специальные автобусные маршруты будут курсировать с 8:00 до 20:00. Интервал движения зависит от наполняемости автобусов на конечных пунктах. В этом году омичи смогут также доехать на муниципальном транспорте до кладбища в микрорайоне «Черемуховское».

Отметим, в Родительский день на спецрейсах будут работать 134 автобуса среднего и большого класса.

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