Жителей Омска предупреждают о новой схеме телефонных мошенников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Полиция предупреждает омичей о новой схема мошенничества. Злоумышленники теперь вымогают деньги от имени руководства Госавтоинспекции Омской области.
Схема следующая: неизвестный от имени ГИБДД звонят омичам и предлагают им прибыть в подразделение ведомства, чтобы получить листовки по Правилам дорожного движения, после чего требуют перевести деньги за них.
В Госавтоинспекции отмечают, что не занимаются продажей какой-либо продукции, в том числе печатной. Всех омичей, кому позвонили с подобным предложением, просят обращаться в полицию по телефону 102.
Напомним, ранее телефонные мошенники кошмарили администрации рынков от имени МЧС, угрожая проверками.
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