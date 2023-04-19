Рейсы из Омска в Горно-Алтайск запустят с 1 июня

Фото: соцсети авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Ранее анонсированные рейсы из Омска в Горно-Алтайск начнут летать с 1 июня. Как следует из летнего расписания аэропорта, омичи смогут отправиться на Алтай до 30 сентября.

Так, с 1 июня по вторникам и четвергам будет летать транзитный рейс по маршруту «Пермь – Самара – Омск – Горно-Алтайск», а с 3 июня по субботам — прямой рейс «Горно-Алтайск – Омск – Горно-Алтайск». С 6 июня по вторникам добавится еще один транзитный — «Горно-Алтайск – Омск – Абакан». Выполнять полеты будет авиакомпания «ЮВТ Аэро»

Отметим, за счет субсидий из бюджета стоимость билетов для омичей не будет столь высокой.

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