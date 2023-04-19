Омский Роспотребнадзор предупредил омичей об опасном сыре на магазинных полках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В омские магазины мог попасть фальсифицированный сыр. Некая неизвестная рязанская компания ООО «Крисмар» производит сыр «Российский». Продукция могла попасть на омский рынок. Об этом предупреждает региональный Роспотребнадзор.

- Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области по результатам выездного обследования установлено, что по адресу: Рязань, улица Свободы, дом 4, расположен жилой многоквартирный дом, на первом и цокольном этажах нежилые помещения, в которых не установлен факт производства молочной продукции, — отметили в омском Роспотребнадзоре.

Поиском настоящего производителя занимается полиция. Омичей просят быть внимательными при совершении покупок.

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