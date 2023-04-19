К началу лета в Омске откроют реготделение фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Омской области собираются открыть региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Филиал госструктуры появится не позднее 1 июня. Накануне глава регион Виталий Хоценко посетил помещение, выбранное под реготдел.

- Ремонт начали. Фонд будет работать по принципу МФЦ, но для ветеранов СВО. Здесь будут оказываться все необходимые услуги: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы люди получали ту услугу, которая им необходима, - сообщил руководитель области.

Он заявил, что предусмотрели здесь и комфортабельные зоны: детские комнаты и библиотеку, где можно будет почитать книгу или посмотреть телевизор. Сейчас главная задача властей - как можно быстрее запустить работу такого централизованного регионального фонда. Напомним, что о необходимость его создания чиновники говорили давно - с момента первой волны мобилизации.

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