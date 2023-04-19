Омская прокуратура запретила застройку территории набережной Тухачевского рядом с гостиницей Cosmos

Фото: Новый свет.

Прокуратура Омска объявила директору департамента архитектуры и градостроительства мэрии предостережение о недопустимости выдачи разрешения на строительство объектов рядом с отелем Cosmos, расположенным на набережной Тухачевского.

Надзорное ведомство узнало о планах возможной застройки из СМИ. Непрошенного нового здания опасаются жильцы соседних домов, они ждут здесь благоустройства, а не плотного освоения.

Сейчас прокуратура взяла на контроль ситуацию. Напомним, строительство отеля на набережной Тухачевского началось весной 2021 года. В девятиэтажном здании будет 190 номеров, конференц-зал на 320 мест, переговорные, ресторан, открытая терраса на крыше. Проект оценивается в 1 млрд рублей. Компания-застройщик, ООО «Космос Отель Омск», входит в АФК «Система» российского миллиардера Владимира Евтушенкова.

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