Центр Омска перекроют с 6 по 9 мая для празднования Дня Победы

Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Для празднования Дня Победы с 6 по 9 мая перекроют центр Омска. Об этом сообщает горадминистрация.
В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ряде улиц и площадей будет перекрыто движение всех видов транспорта.
- Обращаем внимание омичей, что будет запрещена также парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничных мероприятий с 10 до 24 часов 6 мая 2023 года, с 20 часов 8 мая 2023 года до 16 часов 9 мая 2023 года, - уточнили в мэрии.
Для регулирования дорожной ситуации установят временные знаки, а также будут работать регулировщики. Подробнее познакомится со схемами перекрытия и временными промежутками можно на картинках.
Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
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