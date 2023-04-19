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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:27

Центр Омска перекроют с 6 по 9 мая для празднования Дня Победы

Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании маршрута
Андрей ОБНОРСКИЙ
Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.

Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для празднования Дня Победы с 6 по 9 мая перекроют центр Омска. Об этом сообщает горадминистрация.

В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ряде улиц и площадей будет перекрыто движение всех видов транспорта.

- Обращаем внимание омичей, что будет запрещена также парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничных мероприятий с 10 до 24 часов 6 мая 2023 года, с 20 часов 8 мая 2023 года до 16 часов 9 мая 2023 года, - уточнили в мэрии.

Для регулирования дорожной ситуации установят временные знаки, а также будут работать регулировщики. Подробнее познакомится со схемами перекрытия и временными промежутками можно на картинках.

Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.

Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.

Схема ограничений дорожного движения на период майских праздников.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

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