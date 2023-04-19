Омский предприниматель «слепил» из 5 килограммов свинины 5 тонн котлет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внимание Россельхознадзора Омской области привлек нелогичный объем сырья, из которого индивидуальный предприниматель «слепил» готовую продукцию на реализацию.

В пресс-службе ведомства сообщили, что факт нелогичного использования объема сырья обнаружили во время мониторинга данных ФГИС «Меркурий» (автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ).

Система показала, что по одной из транзакции уполномоченного лица индивидуального предпринимателя из 5,2 килограммов охлажденной свинины получилось 5 тонн замороженного мяса для котлет.

- Таким образом, объем готовой продукции превысил вес использованного сырья практически в 10 раз, что технологически невозможно, - пояснили в региональном ведомстве.

Так как обязательные требования были нарушены, уполномоченному лицу было выдано предостережение, доступ в ФГИС «ВетИС» приостановлен, транзакция аннулирована.

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