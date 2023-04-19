Омича, разгромившего теплые остановки, будут судить за вандализм

Фото: прокуратура Омской области

Судить за вандализм будут 21-летнего жителя города Омска за разбитые тёплые остановки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как оказалась, сумма ущерба, которая изначально была оценена в 31 тысячу рублей, выросла до 220 тысяч. В числе разгромленных оказались ТОКи на остановках общественного транспорта «Госпиталь» и «Главпочтамт».

- Своими действиями он причинил ООО «Капитал-Строй» материальный ущерб на общую сумму более 220 тысяч рублей, - уточнили в полиции.

Напомним, все произошло минувшей зимой. Под утро парень шел из увеселительного заведения и попытался проникнуть в закрытые остановочные павильоны. Так как они были закрыты, он решил любым способом проникнуть внутрь. Правда, свои действия омич объяснить не смог, во всем винит влияние алкоголя.

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