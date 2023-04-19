Повышенное содержание пыли зафиксировано в Омске 17 апреля

Фото: Антон ФОКИН

17 апреля в Омске зафиксировано повышенное содержание пыли в атмосферном воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Обь-Иртышского метеобюро.

Примечательно, что в этот день вредными для здоровья частичками дышали жители Октябрьского округа.

- 17 апреля 2023 года содержание пыли составило 4,6 ПДК в Октябрьском АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий, - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 и 19 апреля в Омске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Во время действия «черного неба» предприятия обязаны снизить выбросы с атмосферу.

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