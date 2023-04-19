Прокуратура через суд обязала администрацию Тары построить дренажную систему в местах подтопления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области прокуратура через суд обязала администрацию Тары построить дренажную систему на улицах города, подверженных подтоплению. Ливневая канализация просто не справляется с обильными осадками.

— Установлено, что имеющаяся на территории города Тары ливневая канализация не справляется с обильными осадками и грунтовыми водами, из-за чего на отдельных участках происходят подтопления жилых домов и приусадебных участков, — сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки межрайонный прокурор внес представление городской администрации, которая не предпринимала мер для борьбы с паводком, и обратился иск в суд. Инстанция удовлетворила требования надзорного ведомства и обязала орган местного самоуправления разработать проектно-сметную документацию и построить дренажную систему для отвода грунтовых вод.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru