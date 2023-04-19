Виталий Хоценко обсудил с омскими промышленниками перспективы развития ОПК

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко провел совещание с членами Омской ассоциации промышленников, в которую входят руководители 24 предприятий ОПК. Темой обсуждения стало развитие омской оборонки.

За последние три года объемы выпуска продукции на омских оборонных предприятиях выросли в 2 раза. Сейчас на заводах трудится свыше 28 тысяч человек, но набор продолжается.

Прошло совещание в Омском научно-исследовательском институте приборостроения, гендиректором которого является глава ассоциации Владимир Березовский. Виталий Хоценко побывал на производственных площадках института. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предприятия охватывают практически все основные направления, связанные с радиосвязью.

— Не так много в субъектах Российской Федерации своих, региональных, крепких ассоциаций. В Омской области она действует почти тридцать лет, и то, что за такой продолжительный период ассоциация не распалась на десять разных организаций, как часто это бывает, — очень ценно. Это значит, что члены ассоциации нацелены на результат, готовы работать, хотят взаимодействовать. Уже одно то, что с началом специальной военной операции очень быстро возникли кооперационные связи между предприятиями внутри омского промышленного комплекса, — это дорогого стоит. Мне сегодня показали и рассказали, как омичи стали массово выпускать для наших танков улавливатели различных снарядов, чтобы защитить экипажи, — отметил глава региона.

Добавим, в ближайшее время Виталий Хоценко планирует посетить все омские системообразующие предприятия.

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