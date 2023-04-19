В минтрансе был подписан приказ о создании в Омске платных парковочных мест

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 апреля первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрием Пестряковым был подписал приказ о порядке создания парковок, в том числе платных, на дорогах общего пользования. Несмотря на то, что документ позволяет размещение парковочных мест с учетом экологической обстановки, также сообщается о нанесении разметки и дорожных знаков в обязательном порядке, документ не дает никакой иной конкретики. Где именно намерены разместить платные для омичей парковочные места, пока остается загадкой.

Известно только, что каждая такая парковку будет оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме, а стоимость стоянки установит ее владелец. При этом чиновники установят максимальный размер такой платы. Правила пользования он также должен огласить на информационном щите. Автомобили пожарной охраны, полиции, Росгвардии, скорой помощи, аварийно-спасательных служб смогут ставить свои машины на платных парковках без оплаты.

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