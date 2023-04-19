На техническое перевооружение омского радиозавода имени Попова ушло 240 миллионов рублей

Фото: maps.yandex.ru.

Фонда развития промышленности сообщил, что инвестировал 178 миллионов рублей в новое техническое переоснащение омского радиозавода имени Попова. Предприятие собирается наладить выпуск новых антенно-мачтовых устройств, в который вложило 62 миллиона рублей самостоятельно.

Сегодня специалисты сообщают о том, что около половины отечественного рынка антенных мачт занято зарубежной продукцией. В связи с этим радиозавод собирается увеличить долю российской продукции. Основные потребители таких устройств – операторы сотовой связи и телекоммуникационные компании.

Кроме того, позже завод планирует поставлять антенно-мачтовые устройства производителям мобильных комплексов связи и компаниям, контролирующим управление телекоммуникационными процессами в труднодоступной местности.

АО «НПО «Радиозавод имени Попова» - один из крупнейших в стране разработчиков и поставщиков комплексных систем связи и управления.

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