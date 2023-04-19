«Бессмертный полк» в Омске, как и по всей стране, проведут в онлайн-формате

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 апреля на официальном сайте «Бессмертного полка» омичам сообщили о том, что традиционное шествие 9 мая для жителей региона проводить не станут. Вместо этого организаторы разработали сразу несколько форматов чествования героев: от онлайн демонстрации до портретов героев, прикрепленных к автомобилям.

- Мы были готовы к тому, что шествие в традиционном очном формате в этом году отменят, - читали, что такие решения принимаются в других городах в целях безопасности. Хотя люди ждали этого мероприятия, писали, звонили с начала апреля - спрашивали, где достать транспарант. Думаю, скоро к ним придет понимание того, что решение об отмене шествия в этом году было целесообразным, - сообщила координатор Ирина Ерохина для NGS55.RU.

Онлайн-формат не пугает сотрудников штаба: таким формат был в ковидные времена, в 2020 и в 2021 годах. Чтобы выставить портрет своего героя на сайте, нужно пройти обязательную регистрацию на сайте moypolk.ru/omsk.

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