Руководитель омского региона Виталий Хоценко провел первую встречу с депутатами горсовета

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава омского региона Виталий Хоценко впервые посетил Омский городской Совет. Это был первый визит постсоветский период руководителя области в городской парламент в истории Омской области. В стенах парламента Хоценко сообщил, что встречи будут проходить регулярно и главное в них - работа по наказам жителей.

- Нам всем, независимо от партийной принадлежности, важно выполнить наказы людей и те обещания, которые вы на себя взяли. С мэром мы уже определились, как будем взаимодействовать. Надеюсь на вашу поддержку. Нужно стремиться к полному взаимопониманию по ключевым вопросам развития Омска, и общему видению решения совместных задач, - сказал Виталий Хоценко.

Чтобы разобраться в реальном положении дел в Омске и направлениях работы городских властей, Виталий Хоценко совершает объезды строек, объектов, пешие обходы территорий, посещает промышленные предприятия, встречается с людьми.

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