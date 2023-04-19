В Омске владелец недвижимости на Красном пути через суд добился демонтажа неработающего видеоэкрана

Фото: 2ГИС.

В Омске владелец пристройки, сдававший в аренду место под видеоэкран, через суд добился его сноса. Дело рассмотрел Арбитражный суд Омской области. 12-метровая светодиодная конструкция была размещена на фасаде пристройки к жилому дому на Красном Пути с 2019 года. С конца 2021 года работу экрана приостановили, а компания, арендовавшая место - «ПроСД Менеджмент» - задолжала плату арендодателю.

Согласно условиям договора, который был заключен между омичом Владимиром Гавриловым и «ПроСД Менеджмент», видеоэкран необходимо было демонтировать в течение двух недель с момента прекращения договорных условий. Фасад должен быть приведен в свое первоначальное состояние.

Гаврилов попытался решить дело мирно и сначала в досудеьном порядке потребовал с «ПроСД Менеджмент» погасить долг за аренду в размере 63 тысячи рублей. В этом случае компания могла бы эксплуатировать фасад и дальше. Но навстречу ему не пошли. Гаврилов обратился в суд, который в итоге встал на сторону истца.

Даже если «ПроСД Менеджмент» не снимет экран, согласно решению суда, арендодатель теперь наделен правом провести эти работы самостоятельно.

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