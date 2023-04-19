Омские промышленники попросили поддержки у врио губернатора Хоценко

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с членами Омской ассоциации промышленников. Те, в свою очередь, просили поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- Не так много в субъектах Российской Федерации своих, региональных, крепких ассоциаций. В Омской области она действует почти 30 лет, и то, что за такой продолжительный период ассоциация не распалась на десять разных организаций, как часто это бывает, – очень ценно. Это значит, что члены ассоциации нацелены на результат, готовы работать, хотят взаимодействовать. Уже одно то, что с началом специальной военной операции очень быстро возникли кооперационные связи между предприятиями внутри омского промышленного комплекса, — это дорогого стоит. Мне сегодня показали и рассказали, как омичи стали массово выпускать для наших танков улавливатели различных снарядов, чтобы защитить экипажи, — рассуждал Хоценко в ходе встречи.

Он также подчеркнул, что в период СВО намерен стабильно обеспечивать поставками линию фронта, тем самым вносить вклад в победу российской армии. В ближайшее время глава региона обещал нанести визит на основные производства ВПК и создать все условия для дальнейшего роста 24 производств.

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