В Омской области на 6 дней закроют железнодорожный переезд между Москаленками и Пикетным

Фото: Виталий КАРНАУХ
В связи с предстоящим ремонтом в Омской области с 30 апреля до 5 мая будет временно закрыт железнодорожный переезд между станциями Москаленки и селом Пикетным. Он расположен на 2816 км на участке дороги от федеральной трассы Р-254 до села Элита.
На время ремонтных работ водители смогут воспользоваться ближайшим переездом 2829 км на станции Пикетное по улице 1-я Советская.
Госавтоинспекция региона также призывает всех участников дорожного движения внимательно относится в дорожным знакам и разметке.
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