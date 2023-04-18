В Омской области на 6 дней закроют железнодорожный переезд между Москаленками и Пикетным

Фото: Виталий КАРНАУХ

В связи с предстоящим ремонтом в Омской области с 30 апреля до 5 мая будет временно закрыт железнодорожный переезд между станциями Москаленки и селом Пикетным. Он расположен на 2816 км на участке дороги от федеральной трассы Р-254 до села Элита.

На время ремонтных работ водители смогут воспользоваться ближайшим переездом 2829 км на станции Пикетное по улице 1-я Советская.

Госавтоинспекция региона также призывает всех участников дорожного движения внимательно относится в дорожным знакам и разметке.

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