Омский минстрой не может найти подрядчика на строительство 8-квартирного дома в Черлаке для сирот

Станция Черлак в Омской области. Фото: wiki.ru.

Попытка омского министерства строительства найти подрядчика для строительства 8-квартирного жилого дома в районном поселке Черлак для детей-сирот не увенчалась успехом, сообщает Город55. Дом за 27 миллионов рублей должен появиться на улице Мельникова, 2В. Но на торги не было подано ни одной заявки.

- По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся, - сообщает источник.

По проекту, это должен был быть двухэтажный многоквартирный дом, построить его необходимо было до 20 декабря 2023 года. Возможно, торги будут переназначены.

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