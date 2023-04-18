Хоценко назначил главой омской РЭК Дмитрия Русских с 3-месячным испытательным сроком

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

17 апреля распоряжением №136-рк врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назначил председателем Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрия Русских, два месяца проработавшего на этом месте по прибытии из Казани. В качестве испытательного главе РЭК установили 3-месячный срок.

Отметим, ранее в Госкомитете Республики Татарстан глава омской РЭК возглавлял отдел регулирования тарифов на электрическую энергию. Затем переехал в Москву, где с ноября 2021 года по январь 2023 года работал заместителем генерального директора по экономическому планированию и реализации услуг ООО «Центральная электросетевая компания». После был приглашен в Омск.

Нынешний глава региона Хоценко пока заменил руководителя Управления губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений, его возглавил омич Николай Ратушный. Пресс-секретарем губернатора стала приехавшая в регион Мина Ахвердиева.

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