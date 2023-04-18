С мая по октябрь в Омске будет перекрыта улица Красных зорь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске с 11 мая по 15 октября перекроют движение на одном из участков по улице Красных Зорь. Администрация города вынесла соответствующее распоряжение на основании обращения АО «Омские распределительные тепловые сети». Движение автотранспорта будет приостановлено от жилого дома № 56 на улице Красных Зорь до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого, от перекрёстка Богдана Хмельницкого до дома № 64 на улице Красных Зорь и от дома на улице Красных Зорь, 64 до дома № 145 на улице 11-й Линии.

- Водителям необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности, - прокомментировали ограничение в администрации Омска.

Как сообщает «ОмскРТС», на этом участке проведут работы по замене инженерных коммуникаций и капремонту тепловых сетей.

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