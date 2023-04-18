В Омском горсовете наградили первых меценатов города

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом наградил нагрудными знаками меценатов, которые финансово помогли омским школам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Награды из рук мэра получили:

- руководитель компании «Металлинвест» Таймас Абдуалинов (меценат школы № 50),

- гендиректор ООО «Группа компаний Стройбетон» Александр Сасин (меценат школы № 81),

- предприниматель Ашот Татоян (детская школа искусств № 10 им. Арно Бабаджаняна),

- директор компании «Промстройкомплект-Сервис» Шамиль Шихмирзаев.

Последний взял под опеку гимназию № 85. Сергей Шелест отметил, что проект «Меценатство» был задуман практически сразу после того, как он приступил к работе в качестве мэра Омска.

- Оценив возможности, а точнее проблемные стороны городского бюджета, посетив образовательные учреждения и ознакомившись со списком их потребностей мы вместе с коллегами начали искать выход из сложившейся ситуации. В Омске немало успешных предпринимателей, которые разделяют нашу позицию по развитию родного города, они-то и стали первыми участниками проекта, - пояснил мэр.

По его словам, сегодня заключено 19 соглашений о меценатстве. 20-е будет вскоре подписано.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru