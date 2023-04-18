41% жителей Омска признались, что с приходом весны им трудно сконцентрироваться на работе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

97% омичей считают, что погодные условия способны влиять на продуктивность человека. 69% из них видят взаимосвязь между погодой и самочувствием и, как следствие, уровнем продуктивности, а 28% полагают, что все дело в смене настроения, которое также отражается на работоспособности. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и Исследовательского центра Зарплата.ру среди 1 650 россиян.

Опрошенные омичи признались, что после зимы они ощущают усталость и нехватку сил (44%) и сталкиваются с определенными недомоганиями, вызванными недостатком витаминов (33%). Тем не менее, 22% респондентов отмечают постоянное хорошее настроение, а каждый четвертый – прилив сил, бодрости и энергии. Связать это можно с тем, что для многих людей важна хорошая солнечная теплая погода, она оказывает влияние на самочувствие и настроение.

Чтобы поддержать организм в период смены сезонов, 66% опрошенных начинают курс витаминов и БАДов, 59% больше времени проводят на улице за прогулками, 34% уделяют внимание соблюдению режима дня, а 32% начинают следить за своим питанием, делая его разнообразнее, чтобы получать витамины и микроэлементы.

На работе 34% омичей наблюдают у себя повышение продуктивности. 40% признались, что наоборот стали менее эффективно выполнять рабочие задачи. На продуктивность еще 26% омичей наступление весны никак не повлияло.

В топ отрицательно влияющих на продуктивность опрошенных факторов омичи выделяют недосып (78%), плохое самочувствие (67%), слишком большое количество задач в течение дня (50%), плохое настроение (45%) и длительное отсутствие отпуска (40%).

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