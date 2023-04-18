Приставы обязали больницу в Омской области закупить специальную смесь для малыша

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальную смесь для малыша приставы обязали закупить больницу в Омской области. Об этом рассказали в пресс-службе региональном управлении ФССП.

Четырехлетнему ребенку требовалась смесь «Нутрини», рекомендуемая лечащим врачом по жизненным показаниям. Однако только через суд родителям удалось добиться справедливости.

- Ребенку требовалось получать необходимое питание в количестве 5 банок в сутки. Учреждение обеспечило закупку специализированного продукта лечебного питания в объеме, достаточном для снабжения маленького пациента в течение нескольких месяцев. Упаковки лечебного питания предоставлены государственным учреждением законному представителю малыша, - уточнили в УФССП.

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