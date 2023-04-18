«Росводоканал Омск» усилил контроль качества подготовки питьевой воды

В период весеннего паводка, когда вместе с талыми водами в Иртыш попадают различные загрязняющие вещества, специалисты лабораторного центра омского водоканала ведут усиленный контроль процесса водоподготовки на каждом из его этапов.

- Повышается температура и мутность воды в реке, вместе с этим растет количество микроорганизмов. В период паводка мы увеличиваем количество бактериологических исследований питьевой воды на выходе в распределительную сеть. Дважды в сутки лаборанты отбирают пробы питьевой воды на каждой насосной станции второго подъема. Помимо этого, ежедневно ведется отбор проб в 64 точках города, проводится более полутора тысяч исследований качества питьевой воды. Такой режим позволяет в любое время года, в том числе и в период паводка, поддерживать эпидемиологическую безопасность питьевой воды, - рассказывает начальник лабораторного центра «Росводоканал Омск» Наталья Моор.

Результаты лабораторных исследований позволяют своевременно корректировать технологические параметры водоподготовки и соблюдать необходимый режим обеззараживания. В итоге в кранах горожан - чистая и полезная питьевая вода, мутность которой в десять раз меньше допустимых гигиенических нормативов - 0,15 мг/литр при норме 1,5 мг/литр.