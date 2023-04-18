60 кленов появятся на территории Омской крепости

Фото: Иван МАКЕЕВ
На территории Омской крепости появятся 60 краснолистых кленов. Об этом сообщает городская администрация.
Высадка деревьев будет организована в рамках первого этапа реализации проекта Аллеи олимпийских чемпионов. Каждому саженцу будет присвоено имя именитого спортсмена из Омской области.
- Экзотические для нашего города деревья уже прошли отбор и скоро отправятся в Омск. Крупномерные саженцы выращены в России и, как говорят агрономы, отлично приживутся в сибирском климате. Для того чтобы процесс укоренения проходил легче, деревья выкопаны специальным способом вместе с комом земли, - уточнили в мэрии.
Отмечается, что деревья куплены на средства мецената Сергея Козубенко, а вот высаживать их будут руководители региона и областного центра, а также сами спортсмены.
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