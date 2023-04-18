В мае в «Омской крепости» появятся 60 краснолистных кленов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний месяц весны на территории «Омской крепости» высадят 60 деревьев краснолистного клена. Саженцы городу подарил меценат Сергей Козубенко.

Акция является частью проекта «Аллея олимпийских чемпионов». Каждое деревце будет носить имя известного спортсмена. В акции примут участие руководители региона и города, спортсмены и общественные деятели.

В том, что саженцы приживутся, агрономы уверенны. Чтобы процесс адаптации к сибирскому климату прошел успешно, деревца посадят вместе с комом земли, в которой они росли. Также защитят клены молодые деревья, которые были высажены ранее.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru