Мина Ахвердиева назначена пресс-секретарем врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пресс-секретарем врио губернатора Омской области Виталия Хоценко назначена Мина Ахвердиева. Информация появилась 18 апреля.
Известно, что ранее Ахвердиева работала в этой же должности у Хоценко при правительстве ДНР. Также она занималась пиаром в администрации Железноводска, в Северо-Кавказском государственном университете и в Белгородской области.
О том, что женщина станет его «правой информационной рукой» стало понятно спустя несколько дней после назначения в омском регионе нового главы. Тогда девушку добавили в телеграм-канал местных журналистов и пиарщиков.
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