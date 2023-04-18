Интеллектуальная транспортная система за 357 млн рублей появится в Омске до конца 2025 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До конца 2025 года в Омске появится интеллектуальная транспортная система за 357 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 3 мая.
Система предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением. Она позволит регулировать транспортные потоки и разгружать магистрали. Она будет состоять из дорожных камер, умных светофоров, детекторов транспортного потока, электронных средств оплаты проезда и информационных табло.
Определят подрядчика 5 мая. Сам проект будет реализовываться в шесть этапов.
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