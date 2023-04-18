Виталий Хоценко лично оценил ход строительства микрорайона «Зеленая Река» на Левобережье

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил стройплощадку микрорайона «Зеленая Река», возводимого на улице Волгоградской федеральной девелоперской группой «Эталон». С проектом застройки главу региона ознакомил вице-президент компании Юрий Бородин.

Концепция проекта предполагает создание комплексной городской среды, включающей в себя жилые дома и развитую социальную-бытовую инфраструктуру, в частности школы и детсады.

Застройщик в этом году разработает проектно-сметную документацию на строительство автодороги по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской), детсада на 350 мест, а также школы.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Под масштабный инвестиционный проект группе «Эталон» выделен большой земельный участок — более 160 гектаров. Здесь будет построено порядка 1 млн кв. м. жилья. С компанией есть договоренность, что они проектируют за свои средства социальные объекты, проходят экспертизу и передают нам. Правительство Омской области в свою очередь будет участвовать в госпрограммах, нацпроектах, для того чтобы привлечь федеральные деньги на строительство садов и школ. Кроме того, по соглашению 5% от всей жилой площади будут переданы в собственность области. Эти квартиры предназначены для детей-сирот, переселенцев из ветхого и аварийного жилья, обманутых дольщиков. До конца 2024 года компания передаст около 200 квартир, — сказал Виталий Хоценко.

Сейчас строители возводят первую очередь микрорайона, состоящую из 14 корпусов. На стройплощадке ежедневно трудятся 500 рабочих. Работы идут с опережением графика. В этом убедился и глава региона, посетив строящиеся дома. Так, в корпусах 2, 3 и 4 идут монолитные работы на уровне 9-10 этажей, на уровне 2-3 этажей строители возводят внутренние перегородки.