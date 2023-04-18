Мэрия Омска разработала дизайн-код ко Дню Победы

Дизайн-код ко Дню Победы разработала мэрия Омска. Стиль празднования 78-ой годовщины одного из главных праздников в стране будет серым.

Логотип посвящен памятной дате. В композициях можно увидеть ряд стилистических особенностей: динамика в изображениях, использование старых фото и ряд ярких элементов.

Среди макетов можно встретить легендарные фотографии военных лет: снимков Макса Альперта, Евгения Тиханова и Бориса Кудоярова. Сопровождаются баннеры, письма и другая брендированная атрибутика патриотическими цитатами.

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