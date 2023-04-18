Евгения Васильева официального возглавила Большеуковское сельское поселение в Омской области

Фото: пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
В Омской области 12 апреля прошли выборы главы Большеуковского сельского поселения. Большинство депутатов местного совета поддержали кандидатуру Евгении Васильевой.
Евгения Васильева возглавила сельское поселение еще в августе 2022 года. Однако в качестве исполняющего обязанности.
Как сообщили в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области, Васильева приступила к исполнению обязанностей с прошлого четверга, 13 апреля.
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