Евгения Васильева официального возглавила Большеуковское сельское поселение в Омской области

Фото: пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

В Омской области 12 апреля прошли выборы главы Большеуковского сельского поселения. Большинство депутатов местного совета поддержали кандидатуру Евгении Васильевой.

Евгения Васильева возглавила сельское поселение еще в августе 2022 года. Однако в качестве исполняющего обязанности.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области, Васильева приступила к исполнению обязанностей с прошлого четверга, 13 апреля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru