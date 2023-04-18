Виталий Хоценко и Сергей Шелест навели порядок в Нефтяниках на общегородском субботнике

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сергей Шелест поблагодарил омичей, принявших участие в первом в 2023 году общегородском субботнике. Всего в масштабной «генеральной уборке» города приняли участие более 100 тысяч жителей.

— Большое спасибо всем, кто вышел сегодня на уборку парков, скверов, дворов. Субботники и средники будем проводить регулярно до конца апреля. Никто кроме нас, жителей города, не наведёт порядок в Омске, — написал мэр Омска в своем телеграм-канале

В субботнике также принял участие врио главы Омской области Виталий Хоценко вместе с управленческой командой, а также общественники и даже спортсмены.

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