Жители Омска смогут получить совершенно бесплатно 22 земельных участка в черте города

Бесплатно омичи смогут получить до 10 соток земли, но, правда, в садоводческом товариществе Фото: Александр РОГОЗА

Жителя Омска бесплатно предоставят 22 земельных участка на территории города. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте омской мэрии в понедельник, 17 апреля.

В документе представлен перечень земельных участков с указанием местоположения. Однако не все так просто: даром омичам готовы отдать только землю в садовых товариществах, расположенных на территории Октябрьского округа. Площадь участков составляет от 4 до 10 соток.

Претендовать на землю в садовых товариществах могут не все, а лишь отдельные категории граждан. Какие именно обладают правом, не уточняется.

Отметим, раздавать участки позволяют закон Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно» и постановление «О мерах по реализации Закона Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru