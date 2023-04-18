Жители Омска смогут получить совершенно бесплатно 22 земельных участка в черте города

Бесплатно омичи смогут получить до 10 соток земли, но, правда, в садоводческом товариществе
Фото: Александр РОГОЗА
Жителя Омска бесплатно предоставят 22 земельных участка на территории города. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте омской мэрии в понедельник, 17 апреля.
В документе представлен перечень земельных участков с указанием местоположения. Однако не все так просто: даром омичам готовы отдать только землю в садовых товариществах, расположенных на территории Октябрьского округа. Площадь участков составляет от 4 до 10 соток.
Претендовать на землю в садовых товариществах могут не все, а лишь отдельные категории граждан. Какие именно обладают правом, не уточняется.
Отметим, раздавать участки позволяют закон Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно» и постановление «О мерах по реализации Закона Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно».
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