В Омске изменился состав городской комиссии по безопасности дорожного движения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске изменили состав городской комиссии по безопасности дорожного движения. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте омской мэрии.

Как следует из документа, из состава комиссии были исключены Ольга Назаренко, Светлана Порхачева, Владимир Рябинин, а также экс-директор департамента образования Ольга Онищенко.

При этом членам совещательного органа станут главный специалист отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта Анастасия Пушняк, директор департамента образования Ильдар Бикмаев, замдиректора департамента строительства Михаил Сизов, зав. кафедрой «Организация перевозок и безопасность движения» в СибАДИ Людмила Трофимова.

Отметим, секретарем комиссии, согласно постановлению, должна стать Анастасия Пушняк.

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