Омичей стали активнее приглашать на работу в Казахстан, Беларусь и Грузию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первом квартале 2023 года жители Омской области, как и других российских регионов, стали чаще получать приглашения на работу за рубежом. Работодателями выступают как иностранные компании, так и российские, которые, вероятно, решили перевести часть бизнеса в другие страны по каким-то причинам.

Как следует из данных аналитиков портала hh.ru, 934 резюме, созданных омичами, получили приглашения на вакансии в других странах. Чаще всего жителей региона зовут работать в Казахстан — 48% от всех вакансий. На втором месте Беларусь — 21%, а на третьем Грузия — 6%. Далее следуют Кыргызстан, Узбекистан, США (по 4%), Турцию (3%), Германию, Армению (по 2%), ОАЭ, Кипр, Азербайджан, Китай и Польшу (по 1%).

Самыми востребованными за рубежом специалистами являются менеджеры по продажам, дизайнеры, операторы call-центров, SMM-менеджеры, преподаватели, секретари (ассистенты), а также ожидаемо программисты.

Отметим, в целом интерес к соискателям из России существенно вырос в таких странах, как Кыргызстан, США, Турция, ОАЭ, Сербия, Индонезия, Мексика. При этом в большинстве европейских государств спрос на российских специалистов либо существенно снизился, либо вовсе не изменился.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru