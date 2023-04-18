Сергей Шелест рассказал, как продвигаются работы по рекультивации омских свалок ТБО

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Сергея Шелеста.
В понедельник, 17 апреля, мэр Омска Сергей Шелест в очередной раз рассказал о ходе работ по рекультивации городских свалок.
— На объекте в Кировском округе работы организованы в две смены. Рекультивация свалки в Ленинском округе тоже проходит в полном соответствии с утверждённым графиком, — написал в своем-телеграм канале глава города.
Напомним, на рекультивацию свалок ТБО в Омске по национальному проекту «Экология» были выделены 5,9 миллиарда рублей
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