В Омске в элитную многоэтажку на Волочаевской, где была повреждена колонна, возвращаются жильцы

Фото: 2gis.

Жильцы элитного дома на улице Волочаевской, где ведутся работы по устранению повреждений несущей колонны, возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщает портал NGS55.RU.

Треснувшую колонну зафиксировали и укрепили, предотвратив ее дальнейшее разрушение. Работы по временному усилению аварийной колонные окончены. Теперь строители займутся восстановительными работами.

В здании временно не работает один из лифтов, так как ремонтные работы еще ведутся.

— Вернуться-то вернулись, но вроде как неофициально. У нас не работает второй лифт, большой. Работы на первом этаже, парковке закончены. Там поставили укрепления. А там, где колонна треснула, там, вероятно, будут идти работы. Это частная территория уже, — рассказал изданию один из жильцов дома.

Напомним, что трещину в несущей колонне здания обнаружили в конце февраля. Тогда мэр Сергей Шелест принял решение временно эвакуировать жильцов во избежание несчастного случая и начать работы по устранению повреждений.

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