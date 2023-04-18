На трассе под Омском легковушка слетела в кювет, водитель погиб на месте

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области в понедельник, 17 апреля, на трассе Нижняя Омск-Локти легковушка слетела в кювет и опрокинулась.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель «ИЖ ОДА» в районе 20 километра автодороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе проверки полицейские установят окончательные причины и обстоятельства произошедшего.

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