На следующей неделе омичей ждут четыре магнитных бури

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН рассказали, когда ждать омичам ждать магнитных бурь.

Согласно данным специалистов, слабые магнитные бури ожидаются в Омске 26, 27, 28 и 30 апреля. Кроме того, 22 и 29 апреля магнитосфера будет возбужденной, что также ничего хорошего не принесет.

Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Напомним, в дни магнитных бурь метеозависимым омичам стоит быть предельно острожными. Следует оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют сократить потребление крепких напитков и соли, а также пить как можно больше воды.

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