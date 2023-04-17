41 омич обратился за медицинской помощью после укуса клеща

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В больницы Омской области обратилось более 40 омичей, пострадавших от укуса клещей, в том числе 16 детей. По данным пресс-службы регионального роспотребнадзора, только три из исследованных членистоногих оказались переносчиками инфекций: гранулоцитарного анаплазмоза человека и вируса клещевого энцефалита.

Экземпляров, зараженных боррелиями и возбудителями моноцитарного эрлихиоза медики не выявили. Случаев инфекционных заболеваний от укусов клещей также не зафиксировано.

В управлении регионального роспотребнадзора сообщили, что в этом году в Омской области от клещей обработают более 2,8 тысячи гектаров. Завтра, 18 апреля, акарицидную обработку проведут в парке 30-летия ВЛКСМ и на некоторых других территориях.

Отметим, что в 2023 году прививку от клещевого энцефалита поставили более 24 тысяч омичей.

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